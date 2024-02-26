Жители посёлка под Тулой жалуются на массовое отравление

Жители посёлка Шахты-20 жалуются на массовое отравление: среди симптомов — рвота и диарея. Соответствующий пост люди опубликовали в соцсетях:

— С 23 числа у большей половины жителей посёлка резко началась рвота и диарея: как у детей, так и у взрослых. Поговорив, сошлись во мнении, что это из-за водопроводной воды, которую мы пили. В больницу не обращались, так как других признаков, например температуры, не было.

В администрации Щекинского района заявили, что жалоб на симптомы отравления от жителей данного населенного пункта не поступало. Однако 26 февраля будет взят отбор проб воды для проведения анализа.