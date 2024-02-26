  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Жители посёлка под Тулой жалуются на массовое отравление - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители посёлка под Тулой жалуются на массовое отравление

Жители посёлка под Тулой жалуются на массовое отравление

Уверяют, что это все из-за водопроводной воды.

Жители посёлка Шахты-20 жалуются на массовое отравление: среди симптомов — рвота и диарея. Соответствующий пост люди опубликовали в соцсетях:

— С 23 числа у большей половины жителей посёлка резко началась рвота и диарея: как у детей, так и у взрослых. Поговорив, сошлись во мнении, что это из-за водопроводной воды, которую мы пили. В больницу не обращались, так как других признаков, например температуры, не было.

ма (1).jpg

В администрации Щекинского района заявили, что жалоб на симптомы отравления от жителей данного населенного пункта не поступало. Однако 26 февраля будет взят отбор проб воды для проведения анализа. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:33 0
Другие статьи по темам
Прочее
обращение горожанЩекинский районТульская областьотравление
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К 2026 году около 100 млн россиян будут обеспечены современными банками возле своих домов
К 2026 году около 100 млн россиян будут обеспечены современными банками возле своих домов
К концу 2026 года объем сбережений в рублях вырастет в два раза
К концу 2026 года объем сбережений в рублях вырастет в два раза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.