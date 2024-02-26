К концу 2026 года объем сбережений в рублях вырастет в два раза

В ближайшие три года общероссийский рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более чем на треть.

Такой прогноз в рамках «Стратегической недели ВТБ» дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

За этот период сам банк намерен удвоить объем розничных рублевых сбережений с 6,2 до 11 трлн рублей. Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% — до 25 млн человек.

— Помочь людям сохранить и преумножить капитал — один из стратегических приоритетов. За последние пять лет число россиян, доверяющих нам накопления, выросло в три раза — до 6 млн человек, –отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам: накопительный счет со ставкой, привязанной к объему платежей по картам, вклады с привязанными к ключевой ставке условиями и возможность открыть сбережения в юанях.

