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К концу 2026 года объем сбережений в рублях вырастет в два раза

К концу 2026 года объем сбережений в рублях вырастет в два раза

В ближайшие три года общероссийский рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более чем на треть.

Такой прогноз в рамках «Стратегической недели ВТБ» дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

За этот период сам банк намерен удвоить объем розничных рублевых сбережений с 6,2 до 11 трлн рублей. Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% — до 25 млн человек.

— Помочь людям сохранить и преумножить капитал — один из стратегических приоритетов. За последние пять лет число россиян, доверяющих нам накопления, выросло в три раза — до 6 млн человек, –отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. 

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает «время вкладчика», стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам: накопительный счет со ставкой, привязанной к объему платежей по картам, вклады с привязанными к ключевой ставке условиями и возможность открыть сбережения в юанях. 
 

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