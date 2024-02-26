К 2026 году около 100 млн россиян будут обеспечены современными банками возле своих домов

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Планируется увеличение количества банкоматов: сейчас в России установлено 19 тыс. устройств ВТБ, РНКБ и «Открытия». Обновленные банкоматы появятся не только в магазинах и торговых центрах, но и буквально возле каждого дома. Нововведения коснутся не только крупных городов, но и городов с населением от 20 тыс. человек.

Как сообщил в рамках «Стратегической недели» заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков, сегодня отделения банка охватывают более 50 млн человек в городах с населением от 100 тыс. человек. К 2026 году количество отделений увеличат на 40% до 1,8 тыс. точек.

Планируется развивать выездной канал обслуживания. Уже в 2024 году число курьеров-менеджеров увеличится в 1,5 раза, они станут работать в 3,5 тыс. населенных пунктах. К 2026 году услугами курьеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселков. Доставка продуктов и сервисов будет осуществляться в течение 24 часов. Большая часть курьеров будет работать из специальных центров (хабов). Их начнут создавать в крупных городах уже в этом году.

По словам Георгия Горшкова, к 2026 году планируется увеличить клиентскую базу до 35 млн человек, но рост — не самоцель. Основная задача — обеспечить 100 млн человек современным и оперативным доступом к банкам.