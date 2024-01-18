Туляк решил убить тещу и поджег её дом: уголовное дело передано в суд

Житель областного центра предстанет перед судом за покушение на убийство, а также уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего местного жителя.

Конфликт с матерью супруги у мужчины возник давно. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 5 на 6 августа 2023 года он решил закрыть вопрос кардинально — убить её.

Пришёл к дому тёщи на ул. Каракозова (д. 64) и зажигалкой поджег облицовку внешней стены дома. Убедившись, что произошло возгорание, посчитав свои действия достаточными для наступления смерти женщины, злоумышленник с места преступления скрылся.

Однако женщина вовремя заметила возгорание, вышла из дома и вызвала пожарных, которые ликвидировали огонь. В результате повреждены и уничтожены стены, потолок, отделочные материалы. Ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.