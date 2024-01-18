Тульский АКМ на выезде победил «Кристалл»

Фото пресс-службы АКМ.

Туляки практически на старте первого периода дважды получили численное преимущество, которое сопровождалось опасными бросками. После второго большинства игра приобрела волнообразный характер, атаки были со стороны обеих команд, однако в первом отрезке заброшенных шайб мы не увидели.

Второй период начался в похожей манере, команды успели поиграть 4 на 4, туляки больше времени проводили в зоне соперника: вратарь «Кристалла» уверенно справлялся с натиском подопечных Сергея Решетникова.

Счет в матче открыл АКМ — Максим Казаков после передачи от Максима Рассейкина поразил ворота «Кристалла» мощным броском в одно касание. После заброшенной шайбы тульская команда вновь оказалась в большинстве — этим воспользовался Максим Казаков, он оформил дубль.

В третьем периоде хозяева сократили отставание в счёте — отличился Владимир Корягин.

Итог игры — 2:1. Это шестая подряд победа АКМ.