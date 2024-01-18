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С 1 апреля изменится порядок оформления перепланировок помещений в многоквартирных домах
Изображение от Freepik.

С 1 апреля изменится порядок оформления перепланировок помещений в многоквартирных домах

Согласно нововведению теперь любое изменение площади помещения признается перепланировкой.

С 1 апреля 2024 года вступают в силу поправки, касающиеся оформления перепланировок и переустройств помещений в МКД, перевода жилых помещений в категорию нежилых и наоборот, а также внесения изменений в характеристики обновленного помещения в ЕГРН. 

Так, уточняется понятие перепланировки. На сегодняшний день перепланировкой считается изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт. В соответствии с законом № 608-ФЗ, перепланировка помещения в многоквартирном доме — это изменение границ или площади такого помещения или образование новых помещений.

Таким образом, согласно нововведению теперь любое изменение площади помещения признается перепланировкой.

Закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений. Согласно действующему законодательству завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии, который потом должен быть направлен в Росреестр, однако срок для такого направления не был установлен. Теперь же на утверждения акта дается 30 дней.

Кроме того, органы местного самоуправления, осуществляющие перевод помещения из жилого в нежилое и наоборот, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения акта приемочной комиссии обязаны направить в электронной форме в орган регистрации заявление об осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации права заявителя на перепланировку. При этом нужно приложить документы, включая сведения об уплате заявителем госпошлины.

— Законодатель упрощает данную процедуру для заявителей. Теперь у граждан нет необходимости дополнительно посещать МФЦ и подавать документы в Росреестр на регистрацию изменений своей недвижимости. Органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде. Данный факт также влияет и на срок получения государственной услуги, который существенно сократится, — рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

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