Жители дома по ул. Металлургов: «Мы оказались заложниками владельцев заброшенного магазина»

Заложники частников

В советские времена на первом этаже небольшой «сталинки» напротив ДК металлургов был обувной магазин. Потом пришли 90-е. Вместо магазина обуви открылась торговая точка, принадлежащая местному предприятию «Черметимпекс», где продавали уже не только обувь.

Еще через несколько лет точка заглохла, превратившись в расписанное граффити и забитое хламом помещение. Сейчас оно, как и множество других в районе, принадлежит частному лицу. Вместе с залами и складом бывшего магазина в частной собственности оказался подвал дома.

— За помещением никто не ухаживает, — рассказывает жительница дома Мария. — Со стороны подъездов, где склад, в крыше жуткая дыра. Заливает там всё будь здоров!

— И еще неизвестно, как там дела обстоят с противопожарной безопасностью. В заброшенном магазине какое-то время жил человек, сейчас там настоящий склад стройматериалов.

Но жителей больше беспокоит другое.

— Не так давно в нашем доме прошел капитальный ремонт коммуникаций. И если раньше вентиль на трубах водоснабжения находился в подвале нашего подъезда, теперь согласно новому проекту он перекочевал в частное подполье. А оно под замком! — рассказала еще одна жительница дома Елена. — Получается, что все наши узлы коммуникаций — и воды, и отопления — находятся у частных лиц.

Уже этой зимой, когда у жителей возникли проблемы с отоплением, выяснилось, что решить их не так просто: доступ в подвал представители собственника ограничили: «Помещение под замком, пускать никого не будем». Интересные дела…

С доступом в подвал к коммуникациям у жильцов дома регулярно возникают проблемы.

По их словам, собственник помещения сам с жителями не контактирует, а вот его представитель даже якобы требовала 10 тысяч рублей за вход в подвал.

На кого подать в суд?

Ситуацию для Myslo прокомментировал Саид Хамматов — гендиректор УК «Арсенал», которая обслуживает дом:

— Мы на протяжении уже очень долгого времени проводим переговоры о предоставлении свободного доступа в подвальное помещение. Направляли претензии, писали письма. Представители собственника неохотно идут на контакт, за ними числится задолженность по оплате наших услуг, и платить никто не хочет.

Нам удалось узнать, что помещение находилось в собственности мужчины, который скончался некоторое время назад. Его вдова не спешит вступать в права наследницы.

Но это все неофициальная информация, точно мы не знаем, просто наводили справки. Мы и в суд из-за этого не можем обратиться: суду просто некого будет обязать предоставить нам доступ в помещение в случае необходимости. А полюбовно с вдовой договориться не получается.

Несколько раз нам предоставляли доступ — скажем так, в критических ситуациях. И даже в таких случаях приходилось привлекать местную администрацию, прокуратуру и полицию.

По закону если у помещения нет собственника, это имущество становится выморочным, его должно забрать себе государство. Но это уже не в компетенции УК.

Myslo удалось выяснить, что у помещения на самом деле есть законный собственник. В сети обнаружилось решение суда от 2022 года на этот счет.

Помещение площадью чуть более 300 кв. м по адресу Тула, ул. Металлургов, 27/10 сначала принадлежало ОАО «Черметимпекс», затем по договору купли-продажи перешло к частному лицу (мужу нынешней владелицы). После его смерти вдова пропустила срок вступления в наследство, но в 2022 году восстановила его через суд и вступила в наследство, став обладательницей внушительной наследственной массы — всего 96 наименований недвижимости и т. д. Так что подавать в суд есть на кого.

Также у нас в распоряжении оказался телефон женщины, через которую обычно решаются вопросы о доступе в подвал. Корреспонденты позвонили ей под видом жителей. Денег у нас никто не просил, дама довольно резко ответила, что «кому попало доступ в подвал давать не будем». Однако пообещала рассмотреть вопрос при наличии письма от УК.

Беда частных подвалов

В администрации Пролетарского округа фактическую владелицу бывшего магазина знают. Помимо этого здания, у неё и её покойного супруга в собственности числятся множество нежилых помещений на первых этажах жилых домов — в основном в Пролетарском и Зареченском округах. Многие из них сданы в аренду супермаркетам «Магнит», например на ул. Металлургов, д. 50; ул. Кирова, д. 32 и т. д.

И ожесточенные конфликты между жителями и владелицей помещений — обычное дело.

— Мы однажды без воды пять дней сидели — перекрыта была! — рассказали жители дома № 50 по ул. Металлургов. На первом этаже их дома — «Магнит», арендует помещение у той самой владелицы «заводов-пароходов». — Подвал тоже в её собственности, вернее, у неё как у ИП. А в нем — наши общие коммуникации. Пытались с владелицей судиться — не вышло. То иск без рассмотрения оставили, то обжалования эти… С нашей стороны в качестве истца выступала наша управляющая компания, и в районном суде решили отправить нас судиться в арбитраж. А туда УК уже не пошла. Так все и зависло.

Еще один недавний конфликт произошел с промбазой на Веневском шоссе, которая также находится в собственности этой женщины. Там собственница не пускала ремонтников к трансформаторной подстанции.

Региональный фонд капремонта также судится с владелицей недвижимости из-за долгов по взносам.

Доступ обязаны предоставлять!

В прокуратуре Тульской области Myslo пояснили, что в таких ситуациях отношения собственников регулирует 354-е Постановление Правительства РФ и письмо Минстроя*.

Обязанность владельца помещения в МКД обеспечить допуск четко прописана в разъяснительном письме Минстроя:

«В случае если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах или под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для проведения ремонтных работ специальными бригадами подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт».

Если собственник не соглашается доступ предоставить, ситуация решается в судебном порядке:

«Непредоставление доступа к общедомовому имуществу при необходимости проведения ремонтных работ является поводом для обращения в суд заказчиком работ по проведению капитального ремонта или подрядной организации с целью разрешения вопроса обеспечения доступа к инженерным системам в судебном порядке. При этом в случае причинения вреда по причине непредоставления доступа к общедомовому имуществу с целью проведения аварийно-восстановительных работ или капитального ремонта, до рассмотрения спора в суде, вся ответственность ложится на собственника помещения».

Юристы говорят, что если вопрос срочный, например авария, коммунальщики могут взломать дверь в техподполье (в присутствии представителей полиции), о чем впоследствии составляется акт.

А жители дома № 27 по ул. Металлургов просят администрацию и УК подключиться к проблеме и восстановить справедливость. А заодно и отопление наладить.

*пп. «б» п. 32, «е» п. 34 ПП РФ № 354, письмо Минстроя РФ от 16.01.2019 N 794-АО/06.