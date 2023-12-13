Погорельцы с улицы Пушкинской: «Наша земля кому-то приглянулась!»

Дом № 39 подожгли в 2020 году, виновных не нашли. А спустя 3 года погорельцев начали таскать по судам из-за «неудовлетворительного содержания дома».

Территория в историческом центре города — это всегда дорогой, лакомый кусок и серьезное противостояние между жителями и теми, кто хочет на этой земле заработать. К жителям дома № 39 по улице Пушкинской с предложениями о продаже их земли приходили несколько раз.

Мужчины и женщины, скромно называвшие себя «просто риелторами, имена ни к чему», спрашивали, в какую сумму собственники оценивают участок, после чего заявляли цену гораздо ниже кадастровой.

— У нас только по кадастру земля чуть больше 1,5 млн рублей стоит, а нам предлагали продать её за 400-500 тысяч, — рассказывает Юлия Попова. — Разумеется, мы отказывались, и диалог заканчивался. 3-4 раза приходили «риелторы», а потом, осознав, что контакта не выйдет, нам просто сожгли дом. Эксперты выяснили, что здание загорелось сразу с двух сторон: щедро облили горючим и подожгли. От дома осталась только пара стен, выгорело все.



24 апреля 2020 года на улицах Пушкинской и Бундурина подожгли сразу 3 дома.

После пожара, в котором, к счастью, никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело, а погорельцам выплатили компенсацию — по 10 000 рублей на собственника.

С тех пор прошло 3 года: предварительное следствие было приостановлено еще в сентябре 2020 года — в связи «с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».

А собственников дома, по их словам, через год после пожара начало «душить» управление по административно-техническому надзору городской администрации.

— Якобы наш «дом», если его можно сейчас так называть, содержится неудовлетворительно. Администрация обратилась в суд, нам выписали по 5000 рублей штрафа. Разумеется, мы забили окна, покрыли фасад лаком, спилили сгоревшие бревна, но сотрудники администрации с завидной регулярностью продолжают находить нарушения. Сейчас вот заявили, что цокольная часть фасада «шелушится», а фундамент разрушается.

Срок устранения нарушений — до середины декабря. Не успеем — опять получим штраф. А у меня пенсия 13 000 рублей. Где брать деньги? — возмущается Юлия Попова.

А еще одна собственница этого земельного участка, Тамара Мезенцева, заявляет, что на фасад сгоревшего дома постоянно клеят объявления о том, что нахождение в нем запрещено. Другие сгоревшие дома расклейщики листовок при этом почему-то обходят стороной.

— Дураку понятно, что находиться тут нельзя: кроме стен ничего нет. Но каждый день появляются эти листовки. А вот о «доме с флигелем», например, такой заботы никто не проявляет, хотя там до сих пор висят сгоревшие балки.

Да и сожженные дома на улицах Бундурина с Гоголевской, получается, внешний вид города не портят, а наш — портит, — удивляется Тамара Мезенцева.

Не так давно, по словам погорельцев, на переговоры к ним приходили представители крупного агентства недвижимости:

— Сказали, что готовы выкупить участок, и предложили нам по миллиону рублей. Но что это за деньги в наше время? Переговорщики общались вежливо и мило, но не удивлюсь, если в ближайшее время остаток дома загорится снова. Вообще, я так думаю, что если бы собственников было не так много, а, допустим, я одна, то вопрос бы решился еще в 2020 году: прибили бы где-нибудь меня, да и всё, — рассуждает Юлия Попова.

Часть сгоревшего «Жилого дома с флигелем Н. П. Страхова »

В настоящий момент собственники, вот уже 4 год ютящиеся у родственников и друзей, через суд просят отсрочку по проведению восстановления фундамента здания. При этом они вовсе не против продать участок, но только за ту цену, которая устроит каждого из владельцев земли, а не за бесценок.