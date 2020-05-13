Пожар на ул. Пушкинской в Туле: эксперт нашел признаки поджога

По пожару, который произошел в ту же ночь на соседней улице, проверка еще не окончена.

В ночь на 24 апреля на ул. Бундурина и ул. Пушкинской сгорели три дома. В редакцию обратилась тулячка Юлия Попова, дочь спасенной во время пожара 90-летней Руфины Гольтяковой. Женщина рассказала, что эксперт поддержал версию жильцов дома по ул. Пушкинской об умышленном поджоге.

Из постановления следует, что были две независимые очаговые зоны возгорания: первая – в южной части постройки, вторая – в северо-западной. В качестве наиболее вероятной причины пожара эксперт указал привнесение источника открытого огня. Результаты исследования направлены в прокуратуру и полицию, где по ним будут проводить проверку по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Юлии Поповой рассказали, что пожарный нашел ее маму Руфину Алексеевну в постели и вместе с коллегами вытащил на улицу через окно сильно испуганной, надышавшейся дыма, но целой и невредимой.



Город неоднократно поощрял Руфину Алексеевну Гольтякову (слева) за активную жизненную позицию. Сейчас Юлия Попова просит помочь ее маме.

– Источников огня было несколько. Самый сильный находился на улице, у стены со стороны сада, – это часть дома, где жила мама. Просто чудо, что ее спасли, и я не знаю, как за это благодарить пожарных. Получается, теперь это ее второй день рождения, – рассказала Юлия Борисовна.

Дом полностью выгорел изнутри, и в нем уже успели похозяйничать мародеры. Одного из таких охотников за цветным металлом соседка поймала всего через неделю после пожара. По ее словам, злоумышленник вытащил из холодильника компрессор, морозильную камеру, а также намеревался забрать электропровода. Сейчас им занимается полиция.

Жительница дома Тамара Мезенцева:

– Кроме того, из дома пропали алюминиевая посуда, швейная машинка, инструменты и помпа для поливки сада.

Дом был единственным жильем пенсионерки Руфины Гольтяковой. Сейчас она ютится в двухкомнатной квартире, где помимо нее живут еще три человека. Администрация предлагала временную комнату в общежитии, но, по мнению Юлии Поповой, оставлять 90-летнего неходячего инвалида второй группы в общежитии неправильно и нельзя.

Дом пришел в негодность, и теперь в нем невозможно жить.

Найти поджигателя и привлечь к ответственности будет очень сложно.

«10 тысяч рублей как погорельцам – вот и вся помощь. А маме необходимо хоть какое-то благоустроенное жилье. Она заслуженный житель города, вдова инвалида войны, имеет грамоты от администрации, награждена почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени... Думаю, за столько лет службы городу для нее можно было бы что-то придумать с квартирой или другим нормальным жильем вместо сгоревшего. Мы ничего не просили у города или администрации – никогда не обращались. Но сейчас случилось такое ЧП – она просто потеряла все: имущество, жилье... Нам очень нужна помощь», – поделилась Юлия Попова.

Напомним, в дом на ул. Пушкинской трижды приходили люди, которые предлагали продать его и интересовались ценой. Услышав, что жильцы хотят взамен двухкомнатную квартиру, незнакомцы лишь усмехались.

«И собаку нашу Пуговку они убили. Она гавкала, никому не давала пройти во двор, сад или парадную – сразу выскакивала. Когда пропала несколько дней назад, мы сразу подумали, как бы чего не было, как бы не подожгли. Собака им мешала, конечно», – рассказывала Юлия Попова наутро после пожара.

Скорее всего, сгоревшие в ту же ночь дома по ул. Бундурина тоже были подожжены. Они были нежилые, с отключенными коммуникациями – без газа и электричества.