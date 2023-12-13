«Даже умываться страшно»: жители северной части Липок не могут пользоваться водой из водопровода

Ржавая вода из крана, которую не очистит ни один домашний фильтр, – с такой проблемой столкнулись жители Липок.

Проблема с водой особенно остро встала в прошлом году. С этого момента жители тульских Липок планомерно доказывали контролирующим органам, что у них есть проблема, которую надо решать. Проблему признали, но она не исчезла.

Привлечь внимание вышестоящего руководства региона жители решили через Myslo.

— Это беда половины города, а конкретно той, которая относится к водозабору «Северный». Но у той части, что относится к «Южному», вода ненамного лучше, — рассказывает местная жительница Анна. — Каждый день люди выкладывают в чат города такие фото и просят ответа у администрации. Но те отмалчиваются. У меня маленький ребенок, и я не могу его даже искупать. Этой водой умываться страшно. Приходится греть покупную воду, чтобы искупать маленького ребенка.

— Единственный выход, который видят в водоканале, — это слив воды из гидранта прямо на улицу, — добавляет Анна.

Слив воды — оригинальное решение при учете, что каждый кубометр воды стоит денег. Во всяком случае жителям приходят счета за ресурс, которым фактически невозможно пользоваться. Не оплатить его нельзя — будут претензии со стороны ресурсоснабжающей организации. А пустить воду течь по улице — это не возбраняется, там счетчика нет. Улица рядом со стадионом из-за таких кардинальных методов зимой превращается сначала в снежную кашу, а затем в каток.

Массово жаловаться на качество воды жители начали год назад. Первостепенной задачей было зафиксировать факт. Роспотребнадзор подтвердил обоснованность обращений.

В декабре 2022 года результаты были направлены в межрайонную Киреевскую прокуратуру для принятия мер. Тогда же ведомство сообщало, что подготовило иск к ООО «Аквасервис» о прекращении противоправных действий в отношении жителей города. Судебное разбирательство должно было стать повторным — в первых числах декабря 2022 года на сайте Роспотребнадзора уже публиковалась краткая информация об удовлетворении иска из-за некачественной питьевой воды в отношении ООО «Аквасервис».

Следующим шагом стало обращение в администрацию Киреевского района. В ответе от 17 февраля первым делом людям напомнили, что вообще-то водный вопрос — «компетенция местного самоуправления», то есть администрации Липок. Тем не менее рассказали, что «для улучшения качества воды на водозаборе „Северный“ ООО „Аквасервис плюс“ заменена обсадная стальная труба в артезианской скважине, что исключает попадание в воду песка и других примесей. На летний период был запланирован ремонт трубопровода и системы фильтров на водозаборе, что улучшит качество воды».

Также жителям сообщили, что «разработана и включена в план модернизации объектов ЖКХ Тульской области до 2027 года проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Липок.

После реализации данного проекта качество воды будет нормализовано полностью».

В марте вновь в дело вступил Роспотребнадзор и направил в Киреевский межрайонный суд иск «о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга лиц и обязании решить вопрос обеспечения жителей качественной питьевой водой, а также условий, необходимых для ее подачи». Ответчиком по делу выступала администрация Липок, а не ресурсоснабжающая организация.

27 апреля на своем сайте Роспотребнадзор сообщил, что «Аквасервис» не согласовал с ведомством программу контроля качества и безопасности питьевой воды. Эти обстоятельства послужили основанием для предъявления иска. Киреевский районный суд Тульской области обязал компанию выполнить эти требования.

24 мая жители получили ответ от министерства ЖКХ Тульской области за подписью руководителя. В ответе вновь сначала сообщалось, что решение вопроса — компетенция городской администрации, а после разъяснялось, что «для полного решения вопроса требуется строительство новой станции водоподготовки. Рассматривается возможность выделения средств на восстановление работоспособности фильтров водозабора. Вопрос находится на контроле администрации Липок (и указан её телефон). Вы в праве требовать перерасчет платы за некачественную услугу». И вновь никаких точных сроков по ремонту, лишь неопределенное — «рассматривается возможность».

27 июня Киреевская межрайонная прокуратура сообщила, что по обращениям жителей Липок и поселка Комсомольского о ненадлежащем водоснабжении провела проверку.

Установила нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к питьевой воде, — превышение химических показателей по жесткости.

Для защиты прав потребителей ведомство внесло главе администрации города представление, а также направило в суд исковое заявление. Суд обязал орган местного самоуправления исправить нарушение и предоставлять жителям воду, соответствующую гигиеническим нормативам.

Глава же администрации по постановлению прокурора оштрафован по ч. 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сумма штрафа не называется, но согласно норме статьи для должностного лица она составляет от 500 до 1000 рублей.

Myslo направил запрос в правительство Тульской области с целью выяснить, какие работы были проведены летом, чем закончилось «рассмотрение возможности выделения средств» и была ли «восстановлена работоспособность фильтров».

Редакции рассказали, что в «2020–2022 годах в Липках заменено 3,7 км ветхих водопроводных сетей на сумму 8,5 млн руб. Также в 2022 году за счет городского бюджета на водозаборе «Северный» заменен участок трубопровода двух артезианских скважин с заменой запорной арматуры.

В 2023 году в рамках регпроекта «Чистая вода Тульской области» восстановлена работоспособность фильтров на водозаборе «Северный» — сумма работ 3,8 млн руб.

Для полного решения проблемы и приведения качества воды в соответствие с нормативными показателями разработана ПСД на строительство станции водоподготовки на базе водозабора «Южный» с ликвидацией «Северного». Стоимость строительства–порядка 600 млн руб. Объект включен в комплексный план развития систем коммунальной инфраструктуры Тульской области. В настоящее время ведётся работа по привлечению средств федерального бюджета на строительно-монтажные работы».

На данный момент результат таков: 7 ноября Роспотребнадзор в очередной раз сообщил, что вода не соответствует гигиеническим нормативам. Отбор проб производился 26 октября. Жителям снова напомнили о возможности перерасчета и праве обращаться в различные инстанции. Люди целый год только этим и занимались, но вопрос о том, когда конкретно в городе Липки будет нормальное водоснабжение, остался открытым.