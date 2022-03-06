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В Узловском районе коммунальщики сбросили снег с крыши на стоявшую внизу легковушку
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В Узловском районе коммунальщики сбросили снег с крыши на стоявшую внизу легковушку

По словам местных жителей, у «Лады» пострадала крыша, лобовое стекло, зеркало заднего вида и задняя дверь.

В группе «Узловая. Не слухи» жители пос. Майский Узловского района рассказали об инциденте, который произошёл на днях.

По словам пользователей, во время расчистки крыши дома № 20 по ул. Шахтёров коммунальщики сбросили снег на припаркованную внизу «Ладу Гранту». У машины повреждена крыша, задняя дверь, боковое зеркало и лобовое стекло.

«Молодцы УК «Созыв», убрали снег, так убрали, хорошо, что не прибило никого. Хорошо хоть зима кончилась, а то неизвестно, куда кроме как на авто ещё прилетело бы», – пишут очевидцы.

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