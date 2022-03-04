В Ленинском осудят мужчину, напавшего на полицейского в санатории

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В Ленинский районный суд Тульской области поступило уголовное дело по обвинению мужчины в применении насилия в отношении представителя власти. В декабре минувшего года в районный отдел полиции поступило сообщение о конфликте в одном из местных санаториев.

На место были направлены стражи порядка. Один из них попросил участников скандала предъявить документы. В ответ злоумышленник ударил его кулаком в висок, после чего был задержан. Он находится под стражей и ожидает суда.