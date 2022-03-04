На тульских улицах на месяц запретят движение грузовиков

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Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожного покрытия, в соответствии с нормами действующего законодательства в Туле с 1 по 30 апреля будет введено ограничение движения для машин с предельной нагрузкой 4 тонны на одну ось колёс.

На въездах в город будут установлены соответствующие дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т». Кроме того, будут работать посты весогабаритного контроля.

Большегрузы смогут передвигаться по городским улицам только по специальным разрешениям и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.