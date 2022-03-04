новости
новости
Регистрация
На тульских улицах на месяц запретят движение грузовиков
Фото: navikost.ru

На тульских улицах на месяц запретят движение грузовиков

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения разрушения дорожного покрытия, в соответствии с нормами действующего законодательства в Туле с 1 по 30 апреля будет введено ограничение движения для машин с предельной нагрузкой 4 тонны на одну ось колёс.

На въездах в город будут установлены соответствующие дорожные знаки «Ограничение нагрузки на ось 4 т». Кроме того, будут работать посты весогабаритного контроля.

Большегрузы смогут передвигаться по городским улицам только по специальным разрешениям и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.

Заявление на выдачу разрешения можно подать через МФЦ, ЕПГУ или по адресу: ул. Оборонная, д. 27. Телефон для справок: 30-72-26.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 21:21 +4
Другие статьи по темам
Событие
грузовой транспортограничение движенияадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ленинском осудят мужчину, напавшего на полицейского в санатории
В Ленинском осудят мужчину, напавшего на полицейского в санатории
Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России
Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.