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Ситуация на Украине и санкции: главное за 4 марта

Ситуация на Украине и санкции: главное за 4 марта

Подборка ключевых событий уходящего дня.

Специальная операция российских Вооруженных Сил на территории Украины продолжается. Публикуем дайджест основных событий за 4 марта.

Российская авиакомпания S7 c 5 марта отменяет все международные рейсы. Об этом пишет РИА «Новости».

РБК сообщает, что Intel и AMD подтвердили, что приостановили все поставки своей продукции, включая клиентские, серверные и графические процессоры, в Россию и Белоруссию. 

Кто ещё приостановил работу в России за последние сутки:

  • Ювелирная компания Swarovski ,
  • Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb,
  • Разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk,
  • Компания Microsoft временно приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ,
  • Гастрономический гид Michelin приостановил работу в РФ,
  • Автомобильный производитель Porsche прекратил поставки машин,
  • Ограничена поставка продукции компаний Hermes и Panasonic, 
  • YouTube отключил монетизацию для российских пользователей
  • Google отключил контекстную рекламу на территории России.

Госдума и Совет Федерации одобрили закон об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ. Теперь за фейки можно лишиться свободы на срок до 15 лет или получить крупный штраф. После подписания президентом Владимиром Путиным, закон 4 марта вступил в силу.

Жители Тульской области, опасаясь ограничения поставок, впрок закупаются импортными лекарствами.

Третий этап переговоров между Россией и Украиной может состояться 5 или 6 марта, сообщает РИА «Новости». Также издание сообщает, что Роскомнадзор принял решение о блокировке на территории РФ социальной сети Facebook.

 

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