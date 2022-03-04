Ситуация на Украине и санкции: главное за 4 марта

Специальная операция российских Вооруженных Сил на территории Украины продолжается. Публикуем дайджест основных событий за 4 марта.

Российская авиакомпания S7 c 5 марта отменяет все международные рейсы. Об этом пишет РИА «Новости».

РБК сообщает, что Intel и AMD подтвердили, что приостановили все поставки своей продукции, включая клиентские, серверные и графические процессоры, в Россию и Белоруссию.

Кто ещё приостановил работу в России за последние сутки:

Ювелирная компания Swarovski ,

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb,

Разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk,

Компания Microsoft временно приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ,

Гастрономический гид Michelin приостановил работу в РФ,

Автомобильный производитель Porsche прекратил поставки машин,

Ограничена поставка продукции компаний Hermes и Panasonic,

YouTube отключил монетизацию для российских пользователей

Google отключил контекстную рекламу на территории России.

Госдума и Совет Федерации одобрили закон об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ. Теперь за фейки можно лишиться свободы на срок до 15 лет или получить крупный штраф. После подписания президентом Владимиром Путиным, закон 4 марта вступил в силу.

Жители Тульской области, опасаясь ограничения поставок, впрок закупаются импортными лекарствами.

Третий этап переговоров между Россией и Украиной может состояться 5 или 6 марта, сообщает РИА «Новости». Также издание сообщает, что Роскомнадзор принял решение о блокировке на территории РФ социальной сети Facebook.