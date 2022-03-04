Ситуация на Украине и санкции: главное за 4 марта
Подборка ключевых событий уходящего дня.
Специальная операция российских Вооруженных Сил на территории Украины продолжается. Публикуем дайджест основных событий за 4 марта.
Российская авиакомпания S7 c 5 марта отменяет все международные рейсы. Об этом пишет РИА «Новости».
РБК сообщает, что Intel и AMD подтвердили, что приостановили все поставки своей продукции, включая клиентские, серверные и графические процессоры, в Россию и Белоруссию.
Кто ещё приостановил работу в России за последние сутки:
- Ювелирная компания Swarovski ,
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb,
- Разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk,
- Компания Microsoft временно приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ,
- Гастрономический гид Michelin приостановил работу в РФ,
- Автомобильный производитель Porsche прекратил поставки машин,
- Ограничена поставка продукции компаний Hermes и Panasonic,
- YouTube отключил монетизацию для российских пользователей
- Google отключил контекстную рекламу на территории России.
Госдума и Совет Федерации одобрили закон об ответственности за распространение недостоверной информации о Вооруженных Силах РФ. Теперь за фейки можно лишиться свободы на срок до 15 лет или получить крупный штраф. После подписания президентом Владимиром Путиным, закон 4 марта вступил в силу.
Жители Тульской области, опасаясь ограничения поставок, впрок закупаются импортными лекарствами.
Третий этап переговоров между Россией и Украиной может состояться 5 или 6 марта, сообщает РИА «Новости». Также издание сообщает, что Роскомнадзор принял решение о блокировке на территории РФ социальной сети Facebook.