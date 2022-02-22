За каждый выявленный случай онкологии тульским врачам будут платить по 3000 рублей

Медицинским работникам Тульской области будет оказана дополнительная социальная поддержка за выявление онкологии на ранней стадии. Соответствующее постановление за подписью первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Валерия Шерина было опубликовано вчера, 21 февраля.

Из текста постановления следует, что за каждый выявленный случай онкологии врачам будут выплачивать 3 тысячи рублей, а среднему медицинскому персоналу — 1 тысячу рублей. Постановление вступило в силу со дня опубликования.