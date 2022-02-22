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За каждый выявленный случай онкологии тульским врачам будут платить по 3000 рублей

За каждый выявленный случай онкологии тульским врачам будут платить по 3000 рублей

А медперсоналу - 1000 рублей.

Медицинским работникам Тульской области будет оказана дополнительная социальная поддержка за выявление онкологии на ранней стадии. Соответствующее постановление за подписью первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Валерия Шерина было опубликовано вчера, 21 февраля.
 
Из текста постановления следует, что за каждый выявленный случай онкологии врачам будут выплачивать 3 тысячи рублей, а среднему медицинскому персоналу — 1 тысячу рублей. Постановление вступило в силу со дня опубликования.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:56 −6
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