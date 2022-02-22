Алексей Дюмин поручил развернуть пункт временного размещения для граждан ДНР и ЛНР, которые самостоятельно едут в Тулу
22 февраля губернатор Алексей Дюмин провел рабочее совещание по оперативной ситуации в регионе.
Пункт временного размещения (ПВР) для граждан ДНР и ЛНР, самостоятельно прибывающих в регион, будет развернут на базе гостиницы «Москва». Такое поручение региональному оперативному штабу дал Алексей Дюмин. Он особо подчеркнул, что в ПВР должны быть созданы комфортные условия для проживания.
По телефону горячей линии 8 (4872) 56-99-99 гражданам ДНР и ЛНР, прибывающим на территорию региона, можно получить ответы на все интересующие вопросы.
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