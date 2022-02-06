новости
новости
Регистрация
В Новомосковске кассирша супермаркета украла продукты с места работы
Фото из архива MySlo

В Новомосковске кассирша супермаркета украла продукты с места работы

В отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело.

Новомосковские полицейские установили подозреваемую в краже из магазина. В дежурную часть полиции поступило заявление от администратора одного из супермаркетов. Женщина рассказала, что из торгового зала на ул. Шахтерской, были украдены продукты.

При проведении оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников магазина. Эта версия подтвердилась – 29-летняя продавец-кассир призналась в содеянном. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 20:19 +2
Другие статьи по темам
Событие
кражаукрала продуктыполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре на ул. Привокзальной в Туле погибла семейная пара
На пожаре на ул. Привокзальной в Туле погибла семейная пара
Страховщики выплатили тулякам более 3,1 млрд рублей
Страховщики выплатили тулякам более 3,1 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.