В Новомосковске кассирша супермаркета украла продукты с места работы

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Новомосковские полицейские установили подозреваемую в краже из магазина. В дежурную часть полиции поступило заявление от администратора одного из супермаркетов. Женщина рассказала, что из торгового зала на ул. Шахтерской, были украдены продукты.

При проведении оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из сотрудников магазина. Эта версия подтвердилась – 29-летняя продавец-кассир призналась в содеянном. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.