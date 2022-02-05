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Страховщики выплатили тулякам более 3,1 млрд рублей
Фото: sunhome.ru

Страховщики выплатили тулякам более 3,1 млрд рублей

Такие данные приводит региональное отделение Банка России по итогам трёх кварталов 2021 года.

С января по сентябрь прошлого года страховые компании выплатили тулякам более 3,1 млрд рублей – на 25% больше, чем в 2020 году. В основном, рост обеспечил сегмент страхования жизни – жители региона получили от страховщиков свыше 1,5 млрд рублей (+40%).

Вдвое вырос объем выплат по полисам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней – до 46,3 млн рублей. Почти на 30% увеличилась общая сумма выплат по полисам добровольного медицинского страхования – до 146,5 млн рублей.

По договорам страхового имущества туляки получили 555 млн рублей (+33%). Выплаты по полисам ОСАГО составили 880 млн рублей, из них по европротоколу – 154,7 млн рублей. За 9 месяцев 2021 года туляки оформили более 620 тысяч договоров, заплатив страховщикам более 6 млрд рублей.

– Оформить «автогражданку» можно и без посещения офисов организаций. Многие автовладельцы пользуются возможностью покупки электронных полисов ОСАГО через сайты страховых компаний. Это также можно сделать с помощью финансовых маркетплейсов. Такие финансовые платформы позволяют сравнивать тарифы разных поставщиков услуг, выбирать оптимальное предложение и сразу приобретать, – сказал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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