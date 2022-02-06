На пожаре на ул. Привокзальной в Туле погибла семейная пара

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В воскресенье, 6 февраля, с СУ СК России по Тульской области поступило сообщение о гибели 84-летнего мужчины и его 79-летней супруги во время пожара в одном из частных домов на ул. Привокзальной в Туле.

По факту случившегося в следственном отделе по Привокзальному району проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.

В ходе проверки будут назначены судебные экспертизы, которые установят объективную картину случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, за последние сутки это уже третий пожар с человеческими жертвами. Накануне ночью в Чернском районе сгорел частный дом, погибла пенсионера. А в д. Скорнево в Туле при пожаре погиб 41-летний мужчина.