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В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу

В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу

Утром 4 февраля туляки увидели в районе Восточного обвода автокран, получивший почти фатальные повреждения.

«Урал» с «завязанной узлом» стрелой стоял в поле неподалеку от Восточного обвода, между Суворовским училищем и ЖК «Авангард». Рядом с автокраном лежала железная конструкция.
 
Кабина крановщика также получила сильные повреждения. Однако в пресс-службах региональных правоохранительных органов корреспонденту Myslo сообщили, что информация о происшествии в дежурные части не поступала. Значит, к счастью, обошлось без пострадавших.
 
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В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 1
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 2
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 3
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 4
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 5
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 6
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 7
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 8
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 9
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 10
В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу, Фото: 11
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:42 +5
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