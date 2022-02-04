В Туле у автокрана «завязало узлом» стрелу

«Урал» с «завязанной узлом» стрелой стоял в поле неподалеку от Восточного обвода, между Суворовским училищем и ЖК «Авангард». Рядом с автокраном лежала железная конструкция.

Кабина крановщика также получила сильные повреждения. Однако в пресс-службах региональных правоохранительных органов корреспонденту Myslo сообщили, что информация о происшествии в дежурные части не поступала. Значит, к счастью, обошлось без пострадавших.