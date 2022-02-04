Тульские спортсмены Александр Ефимов и Анастасия Рыгалина выступят на Олимпиаде в Пекине
Наши спортсмены – в составе сборной России.
4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие двое спортсменов из Тульской области.
В составе команды по лыжным гонкам выступит 25-летняя Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка. Она мастер спорта, чемпионка России по лыжным гонкам. Анастасия выступает за Москву и Санкт-Петербург.
Изначально в резервный состав команды по бобслею и скелетону вошел 27-летний туляк Александр Ефимов. Спортсмен с детства занимался легкой атлетикой, имеет разряд мастера спорта международного класса в этом виде спорта. Пару лет назад он сменил направление и стал заниматься бобслеем.
Сегодня же появилась информация, что основные спортсмены команды по бобслею Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не выступят на Олимпиаде из-за подтвержденного коронавируса. И вместо них в Пекин прилетят запасные, среди которых наш Александр Ефимов.
Расписание Игр:
Болеем за наших спортсменов!