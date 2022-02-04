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Тульские спортсмены Александр Ефимов и Анастасия Рыгалина выступят на Олимпиаде в Пекине
Фото из архива Myslo и со страницы Анастасии Рыгалиной из Instagram.

Тульские спортсмены Александр Ефимов и Анастасия Рыгалина выступят на Олимпиаде в Пекине

Наши спортсмены – в составе сборной России.

4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие двое спортсменов из Тульской области.

В составе команды по лыжным гонкам выступит 25-летняя Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка. Она мастер спорта, чемпионка России по лыжным гонкам. Анастасия выступает за Москву и Санкт-Петербург.

Изначально в резервный состав команды по бобслею и скелетону вошел 27-летний туляк Александр Ефимов. Спортсмен с детства занимался легкой атлетикой, имеет разряд мастера спорта международного класса в этом виде спорта. Пару лет назад он сменил направление и стал заниматься бобслеем.

Сегодня же появилась информация, что основные спортсмены команды по бобслею Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не выступят на Олимпиаде из-за подтвержденного коронавируса. И вместо них в Пекин прилетят запасные, среди которых наш Александр Ефимов.

Расписание Игр:

Болеем за наших спортсменов!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:05 +3
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