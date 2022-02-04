«Накажи автохама»: очевидец заснял торопыгу на Renault Duster

Читатель прислал в редакцию Myslo запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе выезда с кругового движения на площади имени 50-й Армии в Туле.

«Видимо, очень спешил. Проезд по островку безопасности, плюс обгон на пешеходном переходе», — сообщил автор видео.