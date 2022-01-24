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Жительница Ефремова отсудила у медиков 375 тысяч рублей за гибель её не родившегося ребёнка
Изображение Inactive_account_ID_249 с сайта Pixabay

Жительница Ефремова отсудила у медиков 375 тысяч рублей за гибель её не родившегося ребёнка

Женщина просила взыскать с больницы 1,5 млн рублей, но суд уменьшил сумму компенсации в шесть раз.

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова» о компенсации морального вреда, причиненного некачественным оказанием медицинской помощи.

В декабре 2020 года беременная женщина поступила в гинекологическое отделение больницы с жалобами на плохое самочувствие. Медики приняли решение об искусственном прерывании беременности без проведения необходимых анализов. Из-за этого истица потеряла ребенка.

Женщина оценила причиненный ей моральный вред в 1,5 млн рублей. Исковые требования были удовлетворены частично. Больница должна заплатить пациентке 250 тысяч рублей в качестве компенсации и половину этой суммы – в качестве штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

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Место
Тульская областьЕфремов

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