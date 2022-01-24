Видео с привязанной к самосвалу собакой: тульская полиция проводит проверку

В региональном УМВД оперативно отреагировали на публикации СМИ и в соцсетях.

По информации Myslo, водитель попавшего на видео КамАЗа с привязанной собакой считает, что не совершил ничего противоправного. Животное неоднократно убегало от него, и на камеру мобильного телефона очевидца попало как раз одно из таких возвращений домой. Собака большая, в момент обнаружения была грязной, поэтому он и не посадил ее в кабину, а привязал к машине и медленно поехал вдоль обочины к дому.

Между тем тульская полиция проводит проверку по факту опубликованного в социальных сетях указанного выше видео.

«Полицейские устанавливают личность водителя транспортного средства, а также обстоятельства данного происшествия», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, вчера в сети появилось видео, снятое с пассажирского места легкового автомобиля. На записи видно, как по краю дороги относительно медленно едет самосвал КамАЗ, к задней части которого привязана большая собака. Очевидно, что животное не в восторге от происходящего и, возможно, это причиняет ему страдания.

Ролик разместили на своих страничках десятки возмущенных запечатленными кадрами туляков. Люди требуют найти и наказать человека, который был за рулем самосвала.

Отметим, что видео снято зимой, но точные дата и время съемки нигде не указаны. Выборка по фрагменту номера в открытой базе выдала нам только один результат — его можно увидеть в конце видео.