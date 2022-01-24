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Жители деревни под Ефремовом встретили Новый год в темноте
Фото: megapolisonline.ru

Жители деревни под Ефремовом встретили Новый год в темноте

Энергетики устранили неисправность меньше, чем за час.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексея Дюмин рассмотрел обращения граждан. Жители Ефремова пожаловались на частые отключения электроэнергии в сельских населенных пунктах. Многие дома в селах и деревнях отапливаются электричеством. Обращения в различные инстанции результата не дают.

Заместитель гендиректора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков сообщил, что причиной отключения электроэнергии в д. Сергиевка стала сбитая высоковольтная опора.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Неисправность была устранена в течение 48 минут после сообщения о ней. Филиал «Тулэнерго» формирует реестр номеров телефонов потребителей для СМС-информирования об отключениях электроэнергии.

Энергетики предпринимает максимум усилий для устранения аварий в кратчайшие сроки и своевременно проводят плановые работы.

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Место
Тульская областьЕфремовский район

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