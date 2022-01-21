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Крупный пожар в Шатске: погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда

Крупный пожар в Шатске: погорельцам предоставят жилье из маневренного фонда

Погиб один человек. Сейчас людей временно разместили в местном Доме культуры.

По официальной информации, в доме, который 21 января сгорел в поселке Шатске, фактически проживали 26 человек, в том числе 8 детей.
 
Силами администрации города Тулы предоставлен транспорт для перевозки жителей к пункту временного размещения, который организован на базе дома культуры.
 
«По распоряжению главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева жителей обеспечили горячим питанием. Пункт временного размещения оснащен оборудованием для разогрева пищи и приготовления горячих напитков. Нуждающимся будет предоставлено жилье из маневренного фонда. На данный момент заявления подали 5 человек», — сообщает пресс-служба администрации.
 
Кроме того, на месте происшествия находится прокурор Ленинского района Дмитрий Сазанов. Назначена проверка, в ходе которой в том числе прокуратура выяснит, соблюдалось ли законодательство о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактики пожаров.
 
По имеющейся в распоряжении Myslo информации, в момент возгорания в одной из квартир находился пожилой мужчина-инвалид, которого нет среди эвакуированных. Сейчас пожарные ведут проливку и разбор завалов. По состоянию на 16.52 тело погибшего не обнаружено.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 16:51 0
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