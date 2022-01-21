Женской футбольной команде из Тулы выделят деньги на участие в Первой лиге

А еще команде бесплатно предоставят спортзал для тренировок и купят футбольную форму.

Женской футбольной команде «Вольта» выделят деньги на участие в соревнованиях. Об этом Myslo рассказали в министерстве спорта Тульской области.

Напомним, ранее в редакцию Myslo написали футболистки с просьбой помочь обратить внимание на их проблему. Спортсменки — четырехкратные действующие чемпионки Тульской области.

С 2018 года команда существует без тренера. Зимой девушки арендуют зал на собственные средства, а когда позволяет погода, собираются на футбольных коробках города.

— Наша наибольшая боль — отсутствие постоянных, организованных тренировок. Мы стараемся собираться два раза в неделю, даже мороз не останавливает. Останавливает другое — взносы на участие в соревнованиях, трансфер и проживание. Своими силами не справляемся. Хотелось бы привлечь внимание общественности к проблеме спорта в регионе, особенно женского футбола. Этот вид спорта активно развивается в других областях, мы просто перестаем быть конкурентоспособными. Очень хотелось бы достойно представлять свой родной город, — написали футболистки.

«Вольта» приняла решение объединиться с другой женской командой — ЖФК «Тула». Спортсменки написали обращение в администрацию города, Минспорта региона, Федерацию футбола Тульской области; также известным футболистам Артему Дзюбе, Александру Головину и тренеру Леониду Слуцкому.

Как рассказали футболистки корреспонденту Myslo, несколько дней назад у них состоялась встреча с министром спорта Тульской области Дмитрием Яковлевым. Он пообещал, что ведомство поможет спортсменкам.

— Для участия женской футбольной команды «Вольта» во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (футзалу) среди женщин в зоне «Центр» Первой лиги министерство окажет финансовую и организационную поддержку, — сообщили Myslo в Минспорте.

Правда, о какой сумме идет речь, пока не озвучивается. По нашей информации, еще полностью не составлена смета на участие «Вольты» в соревнованиях.

Кроме того, команде безвозмездно предоставят игровой зал для тренировок, а также купят футбольную форму за счет внебюджетных источников.

— Команда выражает огромную благодарность Дмитрию Николаевичу за помощь! У нас идет активное взаимодействие с Минспортом и Федерацией футбола, — сказала Myslo представительница команды Анастасия Байбакова.