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Какие участки в Тульской области снимут с кадастрового учета 1 марта 2022 года: рассказал Росреестр

Какие участки в Тульской области снимут с кадастрового учета 1 марта 2022 года: рассказал Росреестр

1 марта 2022 года истечет срок действия временного статуса объектов недвижимости.

В соответствии с ч. 7 ст. 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 1 марта 2022 года истечет срок действия временного статуса объектов недвижимости. По истечении данного срока Росреестр исключит сведения о земельных участках, которые носят временный характер из ЕГРН, в соответствии с предусмотренным порядком ведения ЕГРН.
 
Напомним, что «временными» считаются участки, которые образованы и поставлены на кадастровый учет в период с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, но права или аренда на эти участки до сих пор не зарегистрированы.
 
По словам руководителя Управления Росреестра по Тульской области Светланы Калмыковой, если вы не зарегистрировали право или аренду на «временный» земельный участок, чтобы не «потерять» внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения, необходимо оформить права или аренду на него и зарегистрировать их в Росреестре до 1 марта 2022 года.
 
После 1 марта 2022 года «временные» земельные участки снимутся с кадастрового учета. Чтобы снова поставить земельный участок на учет, весь процесс необходимо будет пройти заново. Сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана, а после подать заявление в Росреестр о государственном кадастром учете участка. На государственный кадастровый учет земельный участок будет поставлен с новым кадастровым номером.
 
Земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет после 1 января 2017 года, имеют статус «актуальные» автоматически.
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