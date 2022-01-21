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Страшный пожар в Шатске: с огнем не могут справиться почти два часа
Фото: Юлия Александрова и ГУ МЧС России по Тульской области

Страшный пожар в Шатске: с огнем не могут справиться почти два часа

Без крыши над головой остались три десятка человек.

Как сообщает с места происшествия корреспондент Myslo, пожарные не могут справиться с огнем в Шатске уже почти два часа. Ситуация с тушением осложняется тем, что здание двухэтажное, деревянное, и есть угроза обрушения.
 
По уточненным данным, раньше в здании было общежитие, сейчас это многоквартирный жилой дом. Для помощи местным пожарным направили огнеборцев из Тулы. Сейчас работают 8 расчетов и одна автолестница.
 

 
«Эвакуирован 31 человек, в том числе трое детей», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.
 
По информации на момент публикации новости, во время возгорания в здании находился пожилой мужчина-инвалид. В числе эвакуированных его нет.
 
В общей сложности, без крыши над головой остались три десятка человек. Планируется временно разместить их в местном клубе.
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Авторы: Сергей Стариков, Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 13:42 0
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