Страшный пожар в Шатске: с огнем не могут справиться почти два часа

Фото: Юлия Александрова и ГУ МЧС России по Тульской области

Без крыши над головой остались три десятка человек.

Как сообщает с места происшествия корреспондент Myslo, пожарные не могут справиться с огнем в Шатске уже почти два часа. Ситуация с тушением осложняется тем, что здание двухэтажное, деревянное, и есть угроза обрушения.

По уточненным данным, раньше в здании было общежитие, сейчас это многоквартирный жилой дом. Для помощи местным пожарным направили огнеборцев из Тулы. Сейчас работают 8 расчетов и одна автолестница.

«Эвакуирован 31 человек, в том числе трое детей», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

По информации на момент публикации новости, во время возгорания в здании находился пожилой мужчина-инвалид. В числе эвакуированных его нет.

В общей сложности, без крыши над головой остались три десятка человек. Планируется временно разместить их в местном клубе.