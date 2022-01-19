Фото из архива Myslo.
В Тульской области растет число заболевших ковидом: за сутки подтвердились еще 242 случая
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 169 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 79 179 жителей региона, 69 861 человек вылечился, 4468 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 14:58, 31 2066 0
вчера, в 11:41, 7 1782 -4
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вчера, в 10:05, 64 4243 -1
17 января, в 15:44, 26 3123 -6
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