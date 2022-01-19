В Тульской области растет число заболевших ковидом: за сутки подтвердились еще 242 случая

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 169 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 79 179 жителей региона, 69 861 человек вылечился, 4468 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: