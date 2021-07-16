Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на Тульском оружейном заводе

Следственный комитет подтвердил факт происшествия на Тульском оружейном заводе. Как сообщили Myslo в СУ СКР по Тульской области, по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 июля. Во время испытаний оружия пуля попала одному из сотрудников в голову.