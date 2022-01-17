Фото из архива Myslo.
В Тульской области за неделю умерли 77 пациентов с коронавирусом
Их возраст — от 36 до 89 лет.
По данным оперативного штаба, с 11 по 17 января в Тульской области зарегистрировано 1475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 78 698 случаев.
1230 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 69 521 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 77 пациентов в возрасте от 36 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4445 человек.
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