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В Туле аферисты от лица Роспотребнадзора вымогают у коммерсантов деньги на лекарства от рака
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле аферисты от лица Роспотребнадзора вымогают у коммерсантов деньги на лекарства от рака

А еще требуют перечислить средства на покупку медицинского оборудования для Тульской областной больницы. Роспотребнадзор сообщил, что ни при чем.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о фактах мошенничества. В Туле неизвестные от лица должностных лиц Управления вымогают деньги у руководителей коммерческих организаций и предпринимателей. Они просят оказать материальную помощь путем перечисления денежных средств на покупку медицинского оборудования для «Тульской областной больницы» и на приобретение лекарств для онкологических больных.
 
Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что непричастно к данным фактам и призывает не идти на поводу у мошенников.
 
Информация по всем случаям мошенничества направлена в правоохранительные органы.
 
Обо всех подобных случаях и звонках с участием якобы должностных лиц Управления необходимо проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 37−70−03 и органы полиции.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:00 0
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