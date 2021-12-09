В Донском собака покусала школьницу за лицо и руки: владелец пса найден и оштрафован

Прокуратура Донского после публикации о нападении собаки на ребенка провела проверку.

Установлено, что 30 ноября 2021 года на ул. Свердлова в Донском вблизи Центра образования № 1 девочку покусала собака. Владелец животного не принял необходимых мер, обеспечивающих безопасное содержание собаки, допустив ее бесконтрольное нахождение без поводка и намордника.

— Таким образом он нарушил пункт 46.1.2 Правил благоустройства г. Донского, согласно которому владельцы животных обязаны предотвращать их воздействие на людей, — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По постановлению прокурора административная комиссия Донского привлекла владельца животного к административной ответственности*, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей.

Напомним, пост о происшествии опубликовала мать 15-летней девочки.

— Моя дочь вышла из школы, и на неё напала собака, — написала женщина, приложив фото пострадавшей дочери.

Чуть позже выяснилось, что девочка хотела погладить подбежавшую к ней собаку, но та вцепилась ей сначала в руку, а потом укусила за лицо. Отогнать животное смогла учитель истории, которую позвал одноклассник, ставший свидетелем нападения.