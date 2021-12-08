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Смерть туляка на Косой Горе: уголовное дело передано в суд

Смерть туляка на Косой Горе: уголовное дело передано в суд

Обвиняемый - 20-летний парень из Ростовской области.

В Туле в суд передано уголовное дело в отношении 20-летнего уроженца Ростовской области, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, 2 августа, примерно в 20.30, из магазина, который находится в районе дома № 14 по ул. Максима Горького, вышли двое мужчин, один из которых был инвалидом [повреждена нога]. Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.

По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта обвиняемый нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал, ударился головой об асфальт и позже скончался.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:15 +2
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