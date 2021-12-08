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В новый год – без долгов и с киловаттами в подарок!
Фото pixabay.com

В новый год – без долгов и с киловаттами в подарок!

В «ТНС энерго Тула» стартовала новогодняя акция для частных клиентов «Киловатты в подарок», которая продлится до 25 декабря 2021 года.

Для участия в акции жителям Тулы и области необходимо оплатить в полном объеме задолженность и пени (при наличии), самостоятельно рассчитать и оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуальных приборов учета электроэнергии, снятым с 23 по 25 декабря 2021 года, а также подключить (если не подключена) электронную квитанцию.
 
Итоги новогодней акции гарантирующий поставщик подведет 20 января 2022 года. Путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции будут определены 200 победителей. Приз — автоматическое начисление на лицевые счета суммы в размере стоимости 500 кВт*ч, которая определяется величиной тарифа, действующего в отношении лицевого счета клиента.
 
Оплачивайте электроэнергию без комиссии, любым удобным для вас способом:
  • без регистрации на сайте tns-e.ru;
  • с регистрацией в личном кабинете или в мобильном приложении «ТНС энерго»;
  • через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2020 году составил 5,4 млрд кВт*ч.

 

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