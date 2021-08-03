Смерть мужчины на Косой Горе в Туле: следователи возбудили уголовное дело

Следователи Следственного комитета РФ по Тульской области возбудили уголовного дело по факту смерти мужчины на остановке общественного транспорта в поселке Косая Гора. Пресс-служба ведомства сообщает: – 2 августа 2021 года на остановке общественного транспорта в поселке Косая Гора города Тулы обнаружено тело местного жителя, 1979 года рождения, с телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом по Привокзальному району города Тула СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Тульской области проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 2 августа на Косой Горе в Туле произошел конфликт, в ходе которого был убит местный 42-летний житель. Примерно в 20.30 из магазина, который находится в районе дома №14 по ул. Максима Горького вышли двое мужчин, один из которых инвалид (повреждена нога). Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.

По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал.

«Он упал и захрипел. Я оказывала ему первую помощь до приезда скорой, но потом он перестал дышать. Я сказала этому парню, что он убил человека, а он ответил, что, мол «он первый начал», а потом начал угрожать и мне. Я несколько раз его ударила, затем схватила за одежду - хотела задержать до приезда полиции. Но мне никто не помог, хотя вокруг были люди. Потом эти парни ушли», - рассказала корреспонденту Myslo жительница Косой Горы.

На момент публикации новости место происшествия было оцеплено, там работали сотрудники ППС, полиции, оперативники и следователи. Также на место прибыл начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Вокруг собралось около 60 местных жителей – люди были возмущены случившимся, многие говорили, что погибший был хорошим человеком.

По нашей информации, сейчас ведется розыск подозреваемого – это молодой человек 2001 года рождения.