В Тульской области прошли совместные учения медиков, МЧС и ГИБДД

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По легенде, на автодороге Лапотково – Ефремов произошло серьезное ДТП.

В Ефремове сотрудники регионального Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП.

По легенде, на автодороге Лапотково — Ефремов водитель легковушки не справился с управлением, врезался в грузовик и съехал в кювет. От удара машина получила сильные повреждения, водитель оказался заблокирован в салоне.

В ходе учений спасатели эвакуировали пострадавшего из машины, медработники оказали ему первую помощь и доставили в Ефремовскую районную больницу.

Сотрудники ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения на участке, где произошло ДТП.