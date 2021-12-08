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В Тульской области прошли совместные учения медиков, МЧС и ГИБДД
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошли совместные учения медиков, МЧС и ГИБДД

По легенде, на автодороге Лапотково – Ефремов произошло серьезное ДТП.

В Ефремове сотрудники регионального Центра медицины катастроф, МЧС и ГИБДД приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП.

По легенде, на автодороге Лапотково — Ефремов водитель легковушки не справился с управлением, врезался в грузовик и съехал в кювет. От удара машина получила сильные повреждения, водитель оказался заблокирован в салоне.

В ходе учений спасатели эвакуировали пострадавшего из машины, медработники оказали ему первую помощь и доставили в Ефремовскую районную больницу.

Сотрудники ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения на участке, где произошло ДТП.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 +1
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