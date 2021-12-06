Туляков предупредили о гололедице и мокром снеге

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в регионе местами ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в отдельных районах слабый гололед.

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об обильных снегопадах, которые ожидаются в ближайшую десятидневку. Больше всего осадков выпадет во второй половине недели.