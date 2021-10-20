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Туляк пробрался на стройку и украл арматуру с досками
Изображение 4711018 с сайта Pixabay.

Туляк пробрался на стройку и украл арматуру с досками

Злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В областном центре наряд ППС задержал подозреваемого в краже. По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник повредил забор, огораживающий стройку, пробрался на территорию и забрал стройматериалы – доски и арматуру.

Сумма причиненного ущерба составила 7500 рублей. На подозрительного мужчину обратили внимание находившиеся неподалеку патрульные. 39-летний неработающий ранее судимый местный житель не смог объяснить, где он взял стройматериалы, и был доставлен в отдел полиции.

Похищенное имущество изъято, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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