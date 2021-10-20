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Как тулякам отличить «липового» переписчика от настоящего
Фото: Росстат

Как тулякам отличить «липового» переписчика от настоящего

Проверить личность визитера можно по телефону в ближайшем переписном пункте.

Во время проведения Всероссийской переписи населения на территории Тулы и области работают переписчики. Они должны иметь фирменные атрибуты переписи:

  • удостоверение с указанием ФИО (предъявляется вместе с паспортом),
  • синий шарф и голубой жилет с символикой переписи,
  • портфель синего цвета с надписью «Росстат»,
  • планшет со специальной программой переписи.

Переписчик также обязан носить маску и перчатки. Подтвердить личность переписчика можно по телефону ближайшего переписного участка. Принять участие в переписи также можно одним из следующих способов:

  • ответить на вопросы переписчика по месту жительства,
  • заполнить переписной лист на портале госуслуг до 8 ноября,
  • на одном из 168 стационарных переписных участков,
  • в МФЦ.

Подробности можно найти на сайте или по телефону 8 (800) 707-20-20 до 14 ноября с 9.00 до 21.00.

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