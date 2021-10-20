Как тулякам отличить «липового» переписчика от настоящего

Фото: Росстат

Проверить личность визитера можно по телефону в ближайшем переписном пункте.

Во время проведения Всероссийской переписи населения на территории Тулы и области работают переписчики. Они должны иметь фирменные атрибуты переписи:

удостоверение с указанием ФИО (предъявляется вместе с паспортом),

синий шарф и голубой жилет с символикой переписи,

портфель синего цвета с надписью «Росстат»,

планшет со специальной программой переписи.

Переписчик также обязан носить маску и перчатки. Подтвердить личность переписчика можно по телефону ближайшего переписного участка. Принять участие в переписи также можно одним из следующих способов:

ответить на вопросы переписчика по месту жительства,

заполнить переписной лист на портале госуслуг до 8 ноября,

на одном из 168 стационарных переписных участков,

в МФЦ.