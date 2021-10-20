Фото: Росстат
Как тулякам отличить «липового» переписчика от настоящего
Проверить личность визитера можно по телефону в ближайшем переписном пункте.
Во время проведения Всероссийской переписи населения на территории Тулы и области работают переписчики. Они должны иметь фирменные атрибуты переписи:
- удостоверение с указанием ФИО (предъявляется вместе с паспортом),
- синий шарф и голубой жилет с символикой переписи,
- портфель синего цвета с надписью «Росстат»,
- планшет со специальной программой переписи.
Переписчик также обязан носить маску и перчатки. Подтвердить личность переписчика можно по телефону ближайшего переписного участка. Принять участие в переписи также можно одним из следующих способов:
- ответить на вопросы переписчика по месту жительства,
- заполнить переписной лист на портале госуслуг до 8 ноября,
- на одном из 168 стационарных переписных участков,
- в МФЦ.
Подробности можно найти на сайте или по телефону 8 (800) 707-20-20 до 14 ноября с 9.00 до 21.00.
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