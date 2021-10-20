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В Тульской области стартовал конкурс молодежных грантов
На развитие творческих способностей, профессиональных навыков, патриотическое воспитание и волонтерство можно получить до 200 тысяч рублей.
Получить гранты могут жители Тульской области в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Тульской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 22 ноября.
Гранты на сумму до 200 тысяч рублей предоставляются на реализацию проектов, связанных с социализацией и самореализацией молодежи, развитием творческих способностей и профессиональных навыков, повышением гражданской активности и патриотического воспитания и волонтерством.
Подробности можно узнать здесь и по телефону 8 (4872) 24-51-04, доб. 56-53.
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