В Тульской области стартовал конкурс молодежных грантов

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На развитие творческих способностей, профессиональных навыков, патриотическое воспитание и волонтерство можно получить до 200 тысяч рублей.

Получить гранты могут жители Тульской области в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Тульской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 22 ноября.

Гранты на сумму до 200 тысяч рублей предоставляются на реализацию проектов, связанных с социализацией и самореализацией молодежи, развитием творческих способностей и профессиональных навыков, повышением гражданской активности и патриотического воспитания и волонтерством.