новости
новости
Регистрация
В Тульской области стартовал конкурс молодежных грантов
Изображение StartupStockPhotos с сайта Pixabay.

В Тульской области стартовал конкурс молодежных грантов

На развитие творческих способностей, профессиональных навыков, патриотическое воспитание и волонтерство можно получить до 200 тысяч рублей.

Получить гранты могут жители Тульской области в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Тульской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 22 ноября.

Гранты на сумму до 200 тысяч рублей предоставляются на реализацию проектов, связанных с социализацией и самореализацией молодежи, развитием творческих способностей и профессиональных навыков, повышением гражданской активности и патриотического воспитания и волонтерством.

Подробности можно узнать здесь и по телефону 8 (4872) 24-51-04, доб. 56-53.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
молодежные проектыгранты для молодежиправительство Тульской областиподдержка молодежи
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ФСБ России приглашает тульских абитуриентов на учебу в ведомственные вузы
ФСБ России приглашает тульских абитуриентов на учебу в ведомственные вузы
Туляк пробрался на стройку и украл арматуру с досками
Туляк пробрался на стройку и украл арматуру с досками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.