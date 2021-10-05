«Накажи автохама»: езда по встречной чуть не завела гостя из Воронежа под фуру

Кадр из видео.

Продолжаем делиться с вами роликами, присланными в нашу рубрику «Накажи автохама». В этот раз местом действия стала ул. Луначарского, а точнее – ее пересечение с улицей Демидовской. К сожалению, на видеозаписи стоит некорректная дата.

Именно здесь водитель Hyundai Solaris с госномером Х471КР136 решил объехать стоявшие на светофоре автомобили по встречной полосе и едва не угодил под фуру, которая разворачивалась на перекрестке. Помните: нарушение правил не только чревато штрафом, но и опасно для жизни!

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.