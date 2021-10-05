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В Мясново отключат холодную воду
Фото из архива Myslo.

В Мясново отключат холодную воду

Причина – ремонтно-восстановительные работы в одном из домов.

По информации «Тулагорводоканала», в среду, 6 октября, с 10.00 будет отключена холодная вода в Мясново: 4-й пр-д, 6-й пр-д, 7-й пр-д, 8-й пр-д, 9-й пр-д, 10-й пр-д, 11-й пр-д, 12-й пр-д, ул. Болотова (частный сектор).

Причина – ремонтно-восстановительные работы по адресу: 9-й пр-д, 41. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, ранее мы сообщали, что 6 октября в Советском районе Тулы отключат отопление.

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Место
ТулаМясново
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