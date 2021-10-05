Волейболистки «Тулицы» впервые посетили «Тула Арену»: видео

Фото из архива Myslo.

Спортсменки ВК «Тулица» посетили новый спортивный дворец «Тула Арена», расположенный на Калужском шоссе. До его открытия остается всего пять дней – уже 11 октября здесь пройдет домашний матч «Тулицы». Соперницами наших девушек станут спортсменки «Минчанки».

Игроки и тренерский штаб «Тулицы» осмотрели свою новую площадку и заглянули в раздевалки, где уже готова клубная игровая форма. Первые символические подачи мяча сделали Анастасия Азарова, Елена Пешехонова и Татьяна Шаманаева.