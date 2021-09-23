Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиками под Тулой

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В аварии погибли четыре человека.

По факту смертельного ДТП, которое случилось утром 23 сентября в Тульской области, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним , на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись грузовики Scania, Mercedes и Foton. Погибли четыре человека: трое мужчин (двое находились в Mercedes, один в Foton) и женщина (была в Mercedes). Пострадал также водитель Scania.

Предварительные обстоятельства аварии озвучил руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

– По трассе шли грузовик Foton, за ним фура Scania, навстречу им — фура Mercedes. Последняя по непонятной пока причине выехала на встречную полосу и врезалась в Foton. Scania, хотя и соблюдала дистанцию, из-за большой массы не смогла полностью затормозить и врезалась в Foton сзади, — цитирует Ярцева «Российская газета».

По факту происшествия прокуратура региона организовала проверку.

– Движение не перекрыто. На месте работают три бригады скорой медицинской помощи, бригада ПЧ № 65, сотрудники ГИБДД, оперативная группа МЧС.

На месте происшествия для координации работы правоохранительных органов находится первый заместитель прокурора области Михаил Можаев.

Прокуратуре Веневского района Тульской области поручено провести проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на указанном участке автодороги, дать оценку исполнению требований закона, регламентирующих осуществление грузоперевозок автомобильным транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщает пресс-служба ведомства.