На трассе под Тулой столкнулись три грузовика: погибли четыре человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 23 сентября на 145-м км трассы «Каспий» в Веневском районе столкнулись три грузовика — «Скания», «Фотон» и «Мерседес».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по состоянию на 8.30 есть предварительные сведения о четырех погибших в результате ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия, организуют дорожное движение на указанном участке трассы и устанавливают все обстоятельства случившегося.