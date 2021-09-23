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На трассе под Тулой столкнулись три грузовика: погибли четыре человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе под Тулой столкнулись три грузовика: погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются.

Утром 23 сентября на 145-м км трассы «Каспий» в Веневском районе столкнулись три грузовика — «Скания», «Фотон» и «Мерседес».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по состоянию на 8.30 есть предварительные сведения о четырех погибших в результате ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции работают на месте происшествия, организуют дорожное движение на указанном участке трассы и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 08:44 +1
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