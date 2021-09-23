В Туле за 135 миллионов продают особняк XVIII века, в котором «творил Лев Толстой»

Фото Avito.ru.

На «Авито» выставили на продажу историческое здание на ул. Октябрьской, 19. Продавец рассказывает, что это коммерческое отдельно стоящее строение в историческом центре Тулы, неподалеку от Музея оружия. Здание отнесено к жилому фонду (с возможностью перевода в нежилой).

Отмечается, что на данный момент здание приносит постоянный доход и продается с зарегистрированным брендом. Общая площадь строения – 750 кв. м (особняк — 600 «квадратов» + 150 — крытый бельведер), площадь участка – 15 соток.

«Помещение расположено в кирпичном доме, здание построено в 1787 году. Сам Лев Толстой бывал там и творил свой бессмертный роман!» — пишет продавец.

В здании выполнен современный и технологичный дизайнерский ремонт. Отопление газовым котлом, централизованная канализация. Есть несколько входов.

Отметим, что дом № 19 по ул. Октябрьской — это памятник культуры, архитектуры и исторического наследия «Жилой дом Табелиных, XVIII в.». Охраняется государством.