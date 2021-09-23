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Туляки могут проголосовать за проекты «Народного бюджета – 2022»

Туляки могут проголосовать за проекты «Народного бюджета – 2022»

Голосование продлится до 10 октября.

С 17 по 19 сентября в Тульской области прошло очное голосование в рамках проекта «Народный бюджет — 2022». В регионе работали 838 специально оборудованных территориальных счетных участков.
 
За три дня в голосовании приняли участие более 167 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Киреевского, Воловского, Белевского, Тепло-Огаревского, Каменского, Куркинского районов и рабочего поселка Новогуровский.
 
20 сентября на портале «Открытый регион 71» стартовало онлайн-голосование за проекты «Народного бюджета — 2022», которое продлится до 10 октября. Проголосовать можно по ссылке.
 
До 15 октября конкурсная комиссия завершит рассмотрение и оценку проектов, после чего будут объявлены победители конкурсного отбора.
 
Напомним, для участия в «Народном бюджете — 2022» от жителей поступило 1215 заявок, из них одобрены 1104. На реализацию проектов в 2022-2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:30 0
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