Туляки могут проголосовать за проекты «Народного бюджета – 2022»

С 17 по 19 сентября в Тульской области прошло очное голосование в рамках проекта «Народный бюджет — 2022». В регионе работали 838 специально оборудованных территориальных счетных участков.

За три дня в голосовании приняли участие более 167 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Киреевского, Воловского, Белевского, Тепло-Огаревского, Каменского, Куркинского районов и рабочего поселка Новогуровский.

20 сентября на портале «Открытый регион 71» стартовало онлайн-голосование за проекты «Народного бюджета — 2022», которое продлится до 10 октября. Проголосовать можно по ссылке

До 15 октября конкурсная комиссия завершит рассмотрение и оценку проектов, после чего будут объявлены победители конкурсного отбора.

Напомним, для участия в «Народном бюджете — 2022» от жителей поступило 1215 заявок, из них одобрены 1104. На реализацию проектов в 2022-2023 годах в бюджете Тульской области предусмотрено 800 млн рублей.