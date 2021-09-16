В Туле по факту угона двух красных «Лексусов» возбуждены уголовные дела

Фото: avto-nomer.ru.

Автомобили пока не найдены, как и подозреваемые.

В Туле по факту угона двух красных «Лексусов» полиция возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 15 сентября в городе угнали два дорогостоящих автомобиля. Возле одного из домов по ул. Тульской был похищен Lexus RX с госномером Х277МА777.

Кроссовер точно такой же марки, модели и цвета с номерами У398ВМ71 был угнан от дома на ул. Тульского Рабочего полка.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествий и устанавливает личности преступников.

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